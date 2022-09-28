Çerkezköy'de hortum! Anbean kaydedildi...
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Bölgede toz bulutları yükselirken, bazı tesislerin çatıları ve dış kaplamaları zarar gördü.
Çerkezköy'ün Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 28 Eylül Çarşamba saat 11.00 sıralarında hortum çıktı. Oluşan hortumda bölgeden toz bulutları yükseldi.
Bir süre etkili olan hortumun, bölgedeki tesislerin çatılarında ve dış kaplamalarında zarara yol açtığı belirtildi.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Bölge halkını paniğe sürükleyen o anlar, yurttaşların kamerasına yansıdı. Gökyüzündeki hortum, saniye saniye kaydedildi.
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