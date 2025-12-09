Howden Employee Benefits ve EY’nin araştırmaları ortaya koydu: 'Sağlık’ın önemi büyüyor'

Sağlığın korunmasıyla arayışlar özellikle küresel Covid-19 salgını sonrası daha da hızlandı. Bu durumu hem çalışanların hem yaşlanan nüfusun beklentileri önemli ölçüde etkiliyor. Güncel araştırmalar ise bunu somut olarak ortaya koyuyor.

Örneğin Howden Employee Benefits’in küresel ölçekte yayımladığı “Çalışan Sağlığının Değişen Yüzü” raporuna göre çalışanların yüzde 61’i iyi bir sağlık paketi sunan işverende kalmayı tercih ederken yüzde 47’si yeni iş ararken sağlık faydalarını en önemli kriterlerden biri olarak görüyor. İşverenler ise medikal enflasyonun hızla yükseldiği bir dönemde sağlık faydası stratejilerini yeniden şekillendiriyor. İşletmelerin yüzde 67’si artan maliyetlerle başa çıkmak için önleyici sağlık hizmetlerine ve çalışan refah programlarına yatırım yapıyor. Howden Türkiye Bölge Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, “Sağlık paketleri artık bir yan hak değil, çalışan bağlılığının temel unsuru” dedi.

Öte yandan EY Küresel Tüketici Sağlığı Araştırması da yaşlanmanın geleceğini ve sağlık sektörünün bu alandaki ihtiyaçlarını ortaya koydu. Çünkü araştırma katılımcılarının yüzde 60’ı yaşlı bakım hizmetlerini “orta” veya “zayıf” olarak değerlendirirken yüzde 75’i “akıllı ev” teknolojilerini kullanmayı tercih edeceğini belirtiyor. Raporu yorumlayan EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri sektör lideri Ahmet Sağlı ise bu alanda da dijitalleşmenin önemine dikkat çekti.