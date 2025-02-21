Hozat’ta öğrencilere barınma ve güvenlik zulmü! “Tehdit ediliyoruz, aç kalıyoruz, sesimizi duyan yok!”

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:20

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler, barınma, güvenlik ve temel yaşam şartlarının sağlanmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Öğrenciler, soğuk sınıflarda eğitim gördüklerini, kantinin bile bulunmadığını, kalacak yerlerin hijyenik olmadığını ve yetersiz yemeklerle aç bırakıldıklarını belirttiler.

“KYK YURDU YOK, ÖZEL YURT 3.500 TL VE YEMEK BİLE YOK”

Öğrenciler, devlete ait KYK yurdu bulunmadığı için özel bir yurda yönlendirildiklerini ve burada fahiş fiyatlarla zorla barındırıldıklarını ifade etti. Bir öğrenci şunları söylüyor:

"Bizden aylık 3.500 TL para alıyorlar ama yurt içinde yemek verilmiyor. Aç kalan öğrenciler var, çünkü herkesin sürekli dışarıdan yemek söylemeye maddi gücü yetmiyor. Yurttaki odalar küf içinde, ısınma yetersiz. Petekler çoğu zaman çalışmıyor ve bize ‘Su torbalarınızı ısıtıp yatakta kendinizi ısıtın’ deniliyor."

Öğrenciler ayrıca, askeri bir bölgenin hemen yanında eğitim gördüklerini ve kampüs içinde temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkan bile olmadığını dile getiriyor. Okulda kantin olmadığı için öğrenciler yemek almak için askeriye kantinine gitmek zorunda kalıyor.

“MONTLA DERS DİNLİYORUZ, ÖĞRETMENLER SICAK YEMEK YİYOR”

Hozat'taki okulun eğitim koşulları da içler acısı. Sadece iki sınıfın bulunduğunu belirten öğrenciler, okulun buz gibi olduğunu ve derslere montla girdiklerini söylüyor.

"Derslerde montlarımızı bile çıkaramıyoruz. Sınıflar çok soğuk, ısınma yok. Öğretmenler ve personel, mutfakta sıcak yemeklerini yerken biz aç kalıyoruz. Üniversitenin ayarladığı tek yemekhanedeki yemekler ise yenilemeyecek kadar kötü. İçinden sürekli kıl ve pislik çıkıyor."

Öğrenciler, bu durumları defalarca kez rektörlüğe bildirdiklerini ancak rektörlüğün "Gelecek yıl düzelteceğiz" diyerek konuyu geçiştirdiğini öne sürdü.

ÖĞRENCİLERE SİYASİ BASKI VE TEHDİT!

Öğrenciler, barınma hakkının yanı sıra siyasi baskıya da maruz kaldıklarını söylüyor. Özel yurtta kalan kız öğrencilerin, yurttan çıkmaları halinde ailelerine haber vermekle tehdit edildiği iddia edildi.

"Bizi ikametgâhımızı Hozat’a almaya zorladılar. ‘Buraya kaydınızı alırsanız size para yardımı yapacağız’ dediler ama kimseye yardım etmediler. Sadece birkaç kişiye sus payı olarak bir ay 700 TL verip kestiler. Amacın kadın nüfusunu artırmak ve oy toplamak olduğunu düşünüyoruz."

Bazı öğrencilere AKP üyeliği teklif edildiği, ‘kalırsan sana iş ayarlarız’ denildiği iddiaları da gündeme geldi. Öğrenciler ayrıca, "Bizi teşkilat üyesi olmakla suçluyorlar, siyasi bir oyun çevirdiğimizi söylüyorlar. Oysa biz sadece insanca yaşamak ve eğitim almak istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER YOLDA KALDI, ULAŞIM YOK!

Hozat’taki zorlu kış şartlarında okula ulaşım sağlamak da ciddi bir problem. Öğrenciler 1,5 saat uzaklıktaki merkezde KYK yurdu kazanmalarına rağmen, ilçede eğitim görmek zorunda oldukları için barınma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

"Servis tutmak zorunda kaldık, 3.700 TL cebimizden ödedik. Ama rektörlüğün bizi engellemeye çalıştığını gördük. Servisimizi defalarca iptal ettirmeye çalıştılar."

Öğrenciler, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını ve yetkililerin kendilerini görmezden geldiğini belirtti.

"İlla birimize bir şey mi olması gerekiyor?" diye soran öğrenciler, yetkililerden bir an önce bu sorunlara çözüm bulmalarını talep ediyor.

EĞİTİM HAKKI VE BARINMA KRİZİ DEVAM EDİYOR

Hozat'taki öğrenciler, eğitim hakkının açıkça ihlal edildiğini, zorla kötü barınma şartlarına mahkum edildiklerini ve yetkililerin seslerini duymazdan geldiğini belirtiyor. Siyasi baskı, tehdit ve kötü yaşam koşullarıyla mücadele eden öğrenciler, taleplerine cevap verilmesini istiyor.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Kenan Peker'e yaşanan sorunlara ilişkin verdiğimiz sorulara verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

"Munzur Üniversitesi bünyesinde yer alan Hozat Programı açıldığı ve eğitim-öğretime başladığı günden beri 10(on) yıldır aynı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Hozat ilçesinde kredi yurtlara ait yurt bulunmamaktadır. Özel sektör tarafından işletilen yurtlar ve konutlar mevcuttur. 10(on) yıldır barınma sorunu yaşanmamıştır.

Merkez Kampüsten Hozat ilçesine toplu taşıma mevcuttur. Derslerin uygulamaları ve öğrencilerin kurum ve kuruluşları ziyaretleri için araç tahsis edilmekte ve öğrencilerimizden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Isınma ile ilgili bugüne kadar öğrencilerimizden herhangi bir şikâyet gelmemiştir. Isıtma sistemlerinin bakımları yapılmış sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır."