Hrant Dink davasında sona doğru: Kamu görevlileri mütalaaya karşı savunma yaptı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:49

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:49

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay’ın 14 sanık yönünden bozduğu davaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanıklar Veysal Şahin, Gazi Günay, Okan Şimşek ve Muharrem Demirkale ile tutuksuz sanıklardan Ali Öz ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden; tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya ve Volkan Şahin ise ikamet ettikleri illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

DİNK AİLESİNİN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, cinayette sorumluluğu olan bir kısım kamu görevlisinin hiç yargılanmadığını, bazılarının ise cezalandırılmadığını belirterek, mahkemeden Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun, Hacı Ömer Ünalır, Metin Yıldız, Hüseyin Yılmaz, Ergün Yorulmaz, Ünsal Gürel ve Cevat Eser hakkında 'Anayasayı ihlal' suçundan suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Cumhurbaşkanlığı avukatı Timuçin Üzel ise mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek tüm sanıkların 'Anayasayı ihlal' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, bir önceki duruşmada açıklanan 11 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları ile 3 kişinin beraatinin istendiği mütalaaya karşı savunma yaptı.

"CİNAYET SANIKLARIYLA İRTİBATIM YOK"

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube R bürosunda sorumlu amir ve Şube Müdür Yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, "Cinayete ilişkin ne ihmalen ne de kasten sorumluluğum yoktur. Cinayet sanıklarıyla irtibatım yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"İSTİHBARİ BİLGİLER ARASINDA TETİKÇİNİN BİLGİSİ BULUNMUYORDU"

Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür yardımcılarından Osman Gülbel ise savunmasında, "Ben sadece 09 nolu ham istihbari bilgilerin bulunduğu F4 raporundan haberdarım. Bu raporda tetikçinin ve azmettiricilerin bilgisi bulunmamaktadır. Erhan Tuncel, tetikçinin Ogün Samast olacağını Kasım 2006’da öğreniyor ve bu bilgiyi Trabzon emniyetinden saklıyor. Benim Trabzon C Şube ile ilişiğim 2006 Eylül ayında kesilmiştir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tutukluluk halime son verilmesini, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"EDİNDİĞİM BİLGİYİ BÜTÜN ÜST AMİRLERİME BİLDİRDİM"

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi sanık Veysal Şahin, mütalaaya karşı savunmasında, "Cinayetten 6 ay önce edindiğim bilgiyi vakit geçirmeden bütün üst amirlerime bildirdim. Yetki ve sorumluluk sahibi amirlerim cinayetin önlenmesi için önlem almadıkları gibi ceremesini de bana ve aileme çektiriyorlar. Cinayeti planlayan, azmettiren ve cinayeti gerçekleştiren şahısların hiç birini tanımıyorum. Bir uzman çavuş olarak tanımadığım bu sanıklarla müşterek hareket etmem ve onları yönlendirmem söz konusu değildir. Cinayetin hiçbir aşamasında en ufak bir ilgim ve dahlim olmadığı açıktır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi sanık Gazi Günay ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlisi Onur Karakaya ise savunmalarında mütalaaya katılmadıklarını belirterek beraatlarını istedi.

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli astsubaylar Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya’nın avukatlarının salonda bulunmaması nedeniyle esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmadı. Demirkale ile Karakaya tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Duruşma, eksik kalan savunmaların alınması için duruşmayı yarına erteledi.