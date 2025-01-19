Hrant Dink için ölümünün 18'inci yılında anma: 'Sana kalkan elleri lanetlediler'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:45

Güncelleme: 19.01.2025 - 17:56

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün saat 15.00'te, öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Apartmanın bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törene Hrant Dink’in ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri pankartlarla Sebat Apartmanında toplandı.. Törende Hrant Dink’in arkadaşı Takuhi Tomasyan konuşma yaptı.

"SANA KALKAN ELLERİ LANETLEDİLER"

Anma töreninde konuşma yapan Takuhi Tomasyan, "Canım Hrant’ım, canım kardeşim, o korkunç cuma, 19 Ocak 2007 tarihinden bugüne tam 18 yıl geçti. Her yıl 19 Ocak’ta seni anmak için binlerce can kardeşin burada toplandı. Her yıl senin de çok sevdiğin kişiler bu pencereden sana seslendiler. Senin insan sevginden, toprak sevginden, adalet sevginden, demokrasi sevginden, barış ve özgürlük aşkından bahsettiler. Sana kalkan elleri lanetlediler. Sana kalkan elleri hazırlayan iklimi lanetlediler. 18 yıl sonra hala ve daima hep birlikte lanetliyoruz. Canım kardeşim, güzel Hrant’ım bu yıl çok sevgili arkadaşların, Hrant’ın arkadaşları, bu pencereden benim sana seslenmemi istediler. Nasıl 'yok yapamam' diyebilirdim ki? Ben ki o güzelim gençlerinin bir dediğini iki etmeyen Takuhi’yim. Tabii dedim, dedim ama gel de bana sor. Acının eskisi, yenisi olmaz. Acı acıdır. Senin acın yetmiyormuş gibi bir de yenisi eklendi kardeş kayıplarıma" dedi.

"ALIN TENCERELERİ, GİDİN SINIR KAPISINA"

Tomasyan "Kardeşin de demedi mi 'bu ülkede güvercinlere dokunmazlar' diye… Ne oldu, güvercinlerin en ak yüreklisine dokunmadılar mı? Ne yaşımdan ne de sağlığımdan bir kuşkum var. Ama o günleri ben göremem diye düşünüyorum. Maalesef o günler çok uzakta gibi görünüyor. Sizler görebilirsiniz diye inanıp vasiyet ediyorum, benim yerime lütfen siz gerçekleştirin benim irmik helvası hayalimi. Alın tencerelerinizi, gidin Kars sınır kapısına, dağıtın iki yakanın halklarına. Yetmedi, bu ülkeye barış geldiğinde gidin her sınır kapısına, Habur’a, Sarp’a, İpsala’ya, Kapıkule’ye, Karkamış’a, Ceylanpınar’a, her dilden bildiğiniz dualar eşliğinde kavurun irmikleri. Dağıtın sınırların iki tarafındaki halklara. Bakın bu hikâyenin hayali bile nasıl içimi ferahlattı. Gerçeğini yaşamanız dileğiyle, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.