Hrant Dink vurulduğu yerde anıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 18'nci ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.
İstanbul Şişli’de Agos gaze önünde 19 Ocak 2007 tarihinde, tetikçi Ogün Samast tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink dün katledildiği Sebat Apartmanı’nın önünde anıldı.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Sebat Apartmanı’nın önüne Dink anısına karanfil ve nar bırakıldı, mum yerleştirildi. Bu yılki anma konuşmasını yazar Takuhi Tovmasyan yaptı.
Tovmasyan, “Hrant Dink’in suçu aşikârdı, insan sevgisi, iki halk arasında barışı savunması ve insanları ikna etme yeteneği. İşte bu sonuncusu bazı insanları çok ama çok korkuttu. Güvercinin en akına dokunmadılar mı? 2007’nin ocak ayının 19’unda bir cuma günü tam burada, canımı, Hrant’ımı vurdular” diye konuştu.
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