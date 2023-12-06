Hrant Dink'in katili Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007’de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast tahliyesinin ardından bugün hakim karşısına çıkacak. Samast, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:19
Hrant Dink'in katili Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor
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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianeme, eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile, cinayetin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında olduğu 11 sanıklı davayla birleştirildi.

Samast'ın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanması bekleniyor.


Ogün Samast

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