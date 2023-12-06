Hrant Dink'in katili Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:19

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianeme, eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile, cinayetin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında olduğu 11 sanıklı davayla birleştirildi.

Samast'ın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanması bekleniyor.