HSK’den gece yarısı kararnamesi: Sarallar, Daltonlar, İBB ve Beşiktaş dosyalarının hakim ve savcıları değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi, İstanbul başta olmak üzere önemli değişiklikler getirdi.

Kararnameyle, kamuoyunun yakından izlediği büyük dosyalara bakan mahkemelerde ve savcılarda dikkat çeken atamalar yapıldı. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

KRİTİK SORUŞTURMALARIN SAVCILARINA BAŞSAVCIVEKİLLİĞİ

Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan ve son yılların en kritik soruşturmalarında öne çıkan savcılar yeni görevlerine atandı.

HSK kararnamesiyle, söz konusu savcıların bir bölümü Çağlayan, Gaziosmanpaşa ve Anadolu Adliyeleri bünyesinde başsavcı vekilliği görevine getirildi. Bu isimler, Aziz İhsan Aktaş soruşturması, Ekrem İmamoğlu diploma dosyası ve İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan kapsamlı iddianamelerde görev almıştı.

İBB DAVASI İÇİN 40. AĞIR CEZA’DA İKİNCİ HEYET

Kararnameye göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları yapıldı. Böylece mahkemede “iki ayrı heyet” oluşturuldu. Yargı kulislerinde, bu heyetlerden birinin yalnızca “İBB Davası” için görevlendirileceği, geçmişteki çok sanıklı dosyalarda olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmaların planlandığı konuşuluyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASININ SAVCISI BAŞSAVCIVEKİLİ OLDU

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” ya da “Beşiktaş iddianamesi” olarak bilinen dosyanın soruşturmanın 3 savcısı, kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Savcılar, Ekrem İmamoğlu’nun diploma incelemesi ve İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması gibi kritik iddianamelerde de imzası olan isimler arasındaydı.

HABLEMİTOĞLU DOSYASINA BAKAN SAVCI AKSARAY’A ATANDI

Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev alan savcısının Aksaray’a atanması da kararnamenin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı.

39.⁠ ⁠AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI BAŞKA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’ne görevlendirildi. Mahkeme yıllardır Sarallar, Daltonlar gibi kamuoyunun yakından takip ettiği organize suç dosyalarına bakıyordu.

MEHMET AĞAR İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın da görev yeri değiştirildi. Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na alındı. Bu değişiklik, bazı kesimlerce “tenzili rütbe” olarak değerlendirildi.

Geçen günlerde; Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar, Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile avukat oğlu Ali Faruk Solmaz'ın birlikte yemek yediği kare ortaya çıkmıştı.

Solmaz'ın yerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

BU DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, bu görev değişikliklerinin Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları yapılmasına ilişkin şunları söyledi:

“Geçmişte birçok yargılama sürecinde, özellikle Ergenekon ve Balyoz gibi büyük davalarda, mahkemelerde iki tane heyet görevi yapmaktaydı. Bunun önemi şuydu: teknik olarak bu mahkemelerde birden fazla dava dosyası oluyor. Bu dosyalara heyetlerin zaman ayırması gerekiyor. Bundan dolayı eski dava dosyalarına bir heyetin, İBB davası gibi büyük bir davaya da başka bir heyetin bakacağını buradan çıkartabiliriz. Bu da duruşma günü belli olduktan sonra, özellikle yargılamanın daha hızlı yürütülmesi, kesintisiz duruşma yapılabilmesi, sorgu ve savunmaların alınması gibi süreçlerin de bu noktada hızlanmasına neden olabilecek olan bir durum.

Ancak bu tür atamalarda asıl dikkat edilmesi gereken şey, bu mahkemelerde görevlendirilmiş olan hakimlerin mesleki kariyerleri. Bu çerçevede özellikle bu davalarda görev yapacak olan hakimlerin, ağır ceza mahkemelerinde ve ceza yargılamalarında uzun bir deneyime sahip olmaları ve yine tarafsızlıklarına gölge düşürmeyecek bir hüviyete sahip olmaları önem taşıyor.”

BELEDİYE BAŞKANLARINA “GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA” KARARI VEREN MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “görevden uzaklaştırma” kararı veren İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne dikkat çeken Ersöz, “Mahkeme başkanı ve üye hakimlerle ilgili olarak birtakım görev değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. Bunlar kendileri tarafından talep edilmiş olan hususlar mıdır, yoksa HSK tarafından yapılmış olan bir tasarruf mudur, bunlarla ilgili olarak yorum yapabilmek şu anda mümkün değil” dedi.

DİPLOMA DAVASININ HAKİMİ KAHRAMANMARAŞ’A GÖNDERİLDİ

Ersöz ayrıca, İmamoğlu’nun diploma davasında; ilk duruşmada İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanmasına karar veren, ikinci duruşma öncesi kendisi izindeyken İmamoğlu’nun yargılanacağı salonun “küçük salon” olarak değiştirilmesi kararına “ben izindeyken karar aldılar, mağduriyeti ben yaratmadım” diyen hakim görevden alındığını ve Kahramanmaraş'a gönderildiğini aktardı.