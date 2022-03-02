HSK, iki savcıyı 'FETÖ' gerekçesiyle meslekten çıkardı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 15 Temmuz darbe girşimi sonrası göreve başlayan iki savcıyı meslekten çıkardı. Gerekçe olarak “FETÖ ile iltisak ve irtibatları oldukları” gösterildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ve Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi’yi “FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu” gerekçesiyle meslekten çıkardı. HSK’nin Resmi Gazete’deki kararında Emre ve Çelebi’nin savcı olarak göreve başladıkları tarihler dikkat çekti.
HSK’nin önceki kararlarına göre, Kayseri Cumhuriyet Savcısı adayı olan Emre, mesleğe Kasım 2016’da yayımlanan kararname ile kabul edildi.
Başka bir ifadeyle, Emre, 15 Temmuz darbe girişiminden yalnızca dört ay sonra savcı olarak göreve başladı. Mesleğe, Amasya Cumhuriyet Savcısı olarak giren Emre, 2018’de “mümtazen” terfi aldı. Emre, Mayıs 2019’da ise Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen Çelebi’nin ise 15 Temmuz’dan çok sonra atanması dikkat çekti. Trabzon Cumhuriyet Savcısı adayı olan Çelebi, Ekim 2018’deki kararname ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı oldu. Emre ve Çelebi’nin, kararlara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.
SAYIŞTAY’DA ÜÇ DENETÇİ
Öte yandan, Sayıştay da “FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının olduğu” gerekçesiyle Başdenetçi Yusuf Yazıcı ile denetçi yardımcıları Mehmet Değer ve Mehmet Emin Aksoy’u oybirliği ile meslekten çıkardı.
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