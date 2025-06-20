Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararına göre; eski HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine; Halil Koç ise Danıştay üyeliğine seçildi.
HSK’nin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri Resmi Gazete’de!
HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen 4 yeni isimle ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
20.06.2025 09:08:00
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ANKA
HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen 4 yeni isimle ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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