Cumhuriyet Gazetesi Logo
HSK’nin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri Resmi Gazete’de!

HSK’nin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri Resmi Gazete’de!

20.06.2025 09:08:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
HSK’nin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri Resmi Gazete’de!

HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen 4 yeni isimle ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararına göre; eski HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine; Halil Koç ise Danıştay üyeliğine seçildi.


İlgili Konular: #Resmi Gazete #yargıtay #Danıştay #HSK

İlgili Haberler

Bakan Tunç duyurdu: HSK daire başkanları belli oldu
Bakan Tunç duyurdu: HSK daire başkanları belli oldu HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkan Vekilliğine Fuzuli Aydoğdu seçildi. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.
Başsavcı Gürlek hakkında HSK'ye şikâyet: 'İşgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın...'
Başsavcı Gürlek hakkında HSK'ye şikâyet: 'İşgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın...' Av. İsmail Sami Çakmak, İBB’ye yönelik soruşturmaları yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti.
HSK’de yeni görevler belli oldu; tartışmalı isimler önemli mevkilere getirildi: Soma davasını bozan başkanvekili oldu... MHP’li Yönter kızının nikah şahidiydi
HSK’de yeni görevler belli oldu; tartışmalı isimler önemli mevkilere getirildi: Soma davasını bozan başkanvekili oldu... MHP’li Yönter kızının nikah şahidiydi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci ve İkinci Daire üyelikleri ile başkanlık seçimlerinde Soma Maden Faciası davasında ceza istemlerini bozan hakimlerden olan Fuzuli Aydoğdu, HSK Başkanvekilliği’ne seçildi. HSK Birinci Daire üyeliğine Seçilen Hakan Yüksel’in kızının nikah şahidi de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’di.