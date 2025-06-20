HSK’nin Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri Resmi Gazete’de!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararına göre; eski HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine; Halil Koç ise Danıştay üyeliğine seçildi.



