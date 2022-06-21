HSK'nin yaz atamaları tartışma yarattı: 33 ilde büyük deprem

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri’nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti; üç bölge adliye mahkemesi’ne de yeni başsavcı atandı. Atamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Böylece kadın il başsavcı sayısı ikiye yükseldi. Ünver aynı zamanda, ilk “türbanlı” il başsavcısı oldu.

- İş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer yedi ismin 18 yıl hapis cezası aldığı Gezi davasında karara şerh düşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Kürşad Bektaş, Tokat Turhal’a atandı.

- Katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devri kararına şerh düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Nimet Demir de Kahramanmaraş’a atandı.

GENELGEDE İMZA

- Savcı Halil Maçkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Maçkaya, toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelgede imzası bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a yönelik şikâyeti kapatmış, bu nedenle hakkında HSK’ye şikâyette bulunulmuştu.

- Gazetemize yönelik FETÖ soruşturması başlatmasının ardından hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıkan savcı Murat İnam, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

- Adnan Oktar Grubu’na yönelik soruşturmada görev alan ve iddianameyi hazırlayan savcı Caner Babaloğlu, Van Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

- Reza Zarrab’ı serbest bırakan ve yurtdışı çıkış yasağını kaldıran savcı Ekrem Aydıner, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

- Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarında adı geçen Yalıkavak Marina’nın şüpheli biçimde el değiştirdiği iddiasına yönelik İstanbul’da açılan nitelikli dolandırıcılık davasında verilen beraat kararlarına itiraz eden savcı Sami Şahin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

