HÜDA PAR’dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu!
Parti programında 'kadınların sahiplendirilmesi' ifadesi nedeniyle tepkilerin odağında olan HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen ve AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.— HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı (@HudaParHukuk) May 22, 2023
NE OLMUŞTU?
Meral Akşener, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında, HÜDA PAR’ın programında yer alan 'kadınların sahiplendirilmesi' ifadesine şu sözlerle tepki göstermişti:
"Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?”
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