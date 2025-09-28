ÖSYM tarafından hukukçu adaylarına yönelik HMGS ve İYÖS uygulamaları yapılıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman, saat kaçta? HMGS ve İYÖS kaç dakika, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

HMGS VE İY ÖS KAÇTA BA ŞLAYACAK VE BİTECEK?

ÖSMY tarafıdan düzenlenen iki sınav da 28 Eylül pazar günü saat 10:15'te başlayacak, 155 dakika sürecek ve 12:50'de son bulacak.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından veriliyor olacak.

HMGS VE İY ÖS NED İR, KİMLER GİREBİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak amacıyla denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor.

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebileceklerdir. Lisans alan kodu sadece 3209 olan adayların İYÖS başvurusu sistem tarafından engellenecek.

SONU ÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

HMGS ve İYÖS sınavlarının sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından 23 Ekim günü açıklanacak.