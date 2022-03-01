Hukukçu Avşar’dan Ukrayna’daki öğrenciler için öneri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 6. güne girildi. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle eğitimi yarım kalan öğrenciler için açıklamada bulundu.
Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Ukrayna’da savaş nedeniyle eğitimleri yarıda kalan üniversite öğrencilerinin Türkiye’ye getirilerek eğitimlerine devam etmesini önerdi. Avşar, “Ukrayna’da eğitim alan 4 bin kadar öğrencimiz var. Devlet üniversiteleri bir geçiş imkanı tanıyarak Ukrayna’daki öğrencileri yerleştirebilir” dedi.
Hukukçu Avşar, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle eğitimi yarım kalan öğrencilere dikkat çekti.
Öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerine devam edebileceğini belirten Avşar, “Ukrayna’da eğitim alan 4 bin kadar öğrencimiz var. Savaş hali mücbir sebeptir. Bu gençlerin gelecekleri bir anda ellerinden alındı. Devlet olarak eğitimlerinden sorumluluğumuzu ortaya koymamız gerekir. Ukrayna’daki birçok üniversitenin Türkiye’de karşılığı var. Savaşın yarattığı mağduriyeti, psikolojik bunalımlarını gidermek bizim görevimiz. Bu gençlerin bir an önce eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması lazım. Devlet üniversiteleri bir geçiş imkanı tanıyarak Ukrayna’daki öğrencileri yerleştirebilir. Buna ilişkin bir düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Özel vakıf üniversitelerinin de bu konuda sürece destek verebileceğini belirten avşar, “Alt yapısı ve yasal düzenlemesi YÖK tarafından yapılır. Onlar da bu öneriye destek olurlar. Birçok öğrenci orada eğitimin daha ucuz olduğu için orayı tercih etmişti. Bir an evvel öğrencilerin üniversitelere kaldığı yerden devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bu kadar çok gencimize bunu borçluyuz. Savaş çıkmasında onların hiçbir kusuru yok” diye konuştu.
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