İstismar kavgası büyüdü CHP'li üyeler salonu terk etti

09 Aralık 2022 Cuma, 22:24

Tuzla Belediyesi Meclisi'nin aralık ayı toplantısına Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddialarına yönelik tartışma damga vurdu.

Toplantıda CHP Meclis Üyesi Halil Kütük, H. K. G.'nin 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasına konuşmasında yer vererek olaya tepki gösterdi. Kütük'ün ardından AKPTuzla Belediyesi Meclis Üyesi, Kadın ve Aile Komisyon Başkanı Nurhan Erdem söz alarak CHP'li üyelere yanıt verdi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ: AKP'Lİ ÇOCUKLAR DA AHLAKSIZ

"Çocuk istismarının dili, dini, mezhebi, meşrebi olmaz" diyen Nurhan Erdem "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ses çıkarmayan savcılar ahlaksızdır. CHP’li olan kent konseyinde 2020’nin Nisan ayında bayrak asarak ‘LGBT’li çocuklar vardır’ söylemlerine susan CHP’li solcular da ahlaksızdır” ifadelerini kullandı.

Erdem'in bu sözleri üzerine salonda sesler yükselirken CHP'li meclis üyeleriyle AK Partili meclis üyeleri birbirlerine karşılıklı tepki göstermeye başladı. AK Parti Meclis üyeleri, “Ahlaksızlık her yerde ahlaksızlıktır, iktidarımızla bağdaştıramazsınız. Adalet Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlattı. Adalet yerini en kısa zaman da bulacak” dedi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Nurhan Erdem'in ardından söz alan CHP Meclis Grup Başkan Vekili Kenan Albayrak, AKP Meclis Üyesi Nurhan Erdem’in ettiği hakaretten dolayı özür beklediklerini ve "ahlaksız" ifadesini kabul etmediklerini belirtti.

"Bu mecliste yaşananları, doğruyu bir kenara bırakıp yanlış bir şekilde anlatan AKP grup başkan vekilini kınıyorum" diyen Albayrak,"Biz az önce konuştuğumuzda açık açık bu mikrofonlardan Nurhan Hanım, Cumhuriyet Halk Partililere 'ahlaksız' söylemini duyduk. Bizim bunun özrünü istememiz gayet normal. Nurhan Hanımın hakareti ile Halil (Kütük) arkadaşımızın söylemlerinin, hepimizin kınadığı bu olayın yanlışlarını anlatmasının bir tutulmasını anlayamıyorum." dedi.

Nurhan Erdem'i CHP'lilerden özür dilemeye davet eden Albayrak "Eğer özür dilemek istemiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partililer olarak 'ahlaksız' söylemini kabul etmiyoruz ve bu söylemlere de devam ediyorsanız bu mecliste de durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın konuşmasının ardından yanlış bir ifade kullanmadıklarını savunan AKP Meclis üyelerine karşı, CHP’li üyeler toplantı salonunu terk etti.