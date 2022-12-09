Sera Kadıgil'den istismara 'siyaset üstü' diyen Bakan Yanık’a: Mesele tam da sizin siyasetinizin ürünü

09 Aralık 2022 Cuma, 20:07

Sera Kadıgil, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşından itibaren istismar edilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

DİYANET'E TEPKİ

Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösteren Kadıgül, şunları söyledi:

“’Çocukların rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz’ demişler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ülkenin Anayasası, bu ülkenin Medeni Kanunu yokmuş gibi aynı görüşte. ‘14 yaşında çocukla evlenilebilir’ görüşüyle aynı görüşteler! Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Bu ülkenin bir Medeni Kanunu var, bu ülkede 18 yaşından küçük herkes çocuktur. 18 yaşından küçük hiç kimse evlendirilemez, bu bir suçtur’ diyeceği yerde tartışmalara burasından giriyor. Bir de utanmadan çıkıp tartışsaymış 6 yaş mı 14 yaş mı diye!

Bu ülkenin yasalarına kendini bağlı hissetmeyen bir güruhla karşı karşıyayız, ancak laik bir ülkede yasalardan konuşabiliriz, laiklik varsa yasaların geçerliliğinden bahsedebiliriz ve ancak laiklik varsa tüm kurumlar kendini bu yasalarla bağlı hisseder. Oysa Saray Rejimi tüm ilerici adımlara savaş açtığı gibi en büyük savaşını laikliğe karşı açtığı için bunlar bu cesareti bulabiliyorlar! 20 yıldır tek başına ‘hem laik hem Müslüman olunmaz’ diyen bir erkek tarafından yönetildiğimiz için bunlar bu kadar cesur olabiliyorlar.”

"ELİ BU İKTİDARIN ELİNE DEĞEN HERKES İSTİSMARCILARIN İŞBİRLİKÇİDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın istismara ilişkin olarak, “Bu konu siyasetler üstü” açıklamasına sert çıkan Kadıgil, “Bu sistematik bir düzen ve Derya Yanık bu sistematik düzenin temsilcisidir. Eli bu iktidarın eline değen herkes bu istismarın bu sistematik istismarcıların işbirlikçisidir, ortağıdır” diyerek şöyle devam etti:

"'Bunlar siyaset üstü meseledir’ diyorlar. Tarikat eliyle sistematik olarak babası tarafından verildiği bir yerde 20 yıl tecavüze uğrayan bir kız çocuğu var ve aile bakanı çıkıp ‘Münferit bir olay’ diyor. Utanmasa halefi gibi bir kereden bir şey olmaz diyecek neredeyse. Bunlar tam da siyasetin konusudur. Sizin siyasetinizin konusudur! Sizin yüzünüzden olan şeylerdir! O yüzden hiç bize yalan atmayın, hiç bizi kandırmaya çalışmayın!”