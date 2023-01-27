Hukukçu kadınlardan ‘erkek hakları merkezi’ tepkisi: ‘Karar hukuksuzdur’

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:22

Cinsiyet eşitsizliğinin sıkça gündeme geldiği günlerde Sakarya Barosu Yönetim Kurulu çok tartışılacak bir karara imza attı. Sakarya Barosu’nda, kadın yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı toplantıda, beş erkek yönetim kurulu üyesinin verdiği oy ile ‘Erkek Hakları Merkezi’ kurulması yönünde bir karar alındı.

Karara tepki gösteren Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlar, yönetim kuruluna bir itiraz dilekçesi sundu. Söz konusu dilekçede kararın hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İtiraz gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi:

“Komisyonun hangi amaçla kurulmak istendiği, “erkek hakları” tanımının ne anlama geldiği, erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü gerek toplum içinde gerekse kanunlar önünde ne gibi hak kayıpları ve olumsuz durumlara maruz kaldığı, hangi menfaatlerinin koruma altına alınmak istendiği anlaşılır bir şekilde belirtilmemiştir.”

"KARAR YOK HÜKMÜNDE"

Baro’nun hukuki dayanaktan yoksun her talebi değerlendirmeye almaması gerektiği vurgulanan dilekçede, “11 üyeli yönetim kurulunun en az 6 üye ile karar alabileceği göz ardı edilerek yalnızca beş üyenin kabul oyu ile alınan karar açık ve net bir şekilde yok hükmündedir” ifadeleri yer aldı.

SAKARYA BAROSU’NA TEPKİ

Sakarya Barosu'nun 'Erkek Hakları Merkezi kurmasına Türk Hukukçu Kadınlar Birliği tepki gösterdi. Birlik Başkanı Avukat Süreyya Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sakarya Barosu erkek hakları merkezi kurmuş. Ne zamandan beri erkekler, dezavantajlı grup haline gelip, cinsiyetleri nedeniyle katlediliyorlar ve kadın şiddetine maruz kalıyorlar. Kadına şiddet uygulayan erkeklere hukuki destek verecekler herhalde" dedi.