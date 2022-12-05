5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:27

Toplumda ayrımcılığa maruz kalan kadınların tüm haklarının korunması ve farkındalık yaratılması için 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlanıyor. Yurttaşlar, 5 Aralık Dünya Kadınları Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Tüm dünyada kutlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların toplumda yaşadığı sorunlarının gündeme getirilmesi, kadın hakları konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli bir gündür.

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğiyle Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verildi. Bu yasanın kabülü üzerine 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı.



