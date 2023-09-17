Hukukçular, infaz yasasında düzenleme adı altında çıkarılan affa dikkat çekiyor: Devlet kadını korumuyor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Banu Satılmış, boşandığı ve daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Serkan Özbaş tarafından kıskançlık gerekçesiyle boynundan bıçaklandı. Banu Satılmış’ın erkek arkadaşı Emre Helvacı’yı tabancayla vurarak öldüren, ardından olay yerinden kaçan Özbaş’ı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Konya’da Damla Dakım cezaevinden izinli çıkan, birlikte yaşadığı Neşet Güneş tarafından, kendisini aldattığı gerekçesiyle 47 yerinden bıçaklanarak katledildi. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıldır cezaevinde olan Güneş’in geçen pazartesi izinli olarak evine geldiği öğrenildi. Damla Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne gidip şikâyetçi olduğu gündeme yansıdı.

Diyarbakır’da ise 4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), evli olduğu Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Abdülhamit Altan kaçtığı Mardin’de yakalanırken çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

(Şükran Eroğlu)

‘TAKDİR İNDİRİMİ OLMAMALI’

Önü alınamayan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat Şükran Eroğlu, infaz yasasında düzenleme adı altında çıkartılan affa dikkat çekti. Eroğlu, “Devlet üzerine düşeni yapmıyor, kadınları korumuyor. 6284 sayılı yasa da yeterince uygulanmıyor. Hem devletin hem kanun uygulayıcıların yaptıkları hatalar kadına şiddet gösterenleri cesaretleniyor. Gider öldürürüm, birkaç sene yatar çıkarım diye düşünüyorlar” dedi.

Devletin ciddi tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Cezaları uygulayıcı savcıların ciddi iddianameler yazması ve hâkimlerin asla takdir indirimi uygulamaması lazım. Bu katillerin asla hapishaneden çıkartılmalaları gerekiyor ki cezalarını çeksinler ve devlet eliyle cesaretlenmesinler” diye konuştu.

AĞUSTOS AYINDA 29 KADIN KATLEDİLDİ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre geçen ay 29 kadın cinayeti gerçekleşti, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen kadınların yüzde 59’u evli olduğu erkek tarafından, yüzde 69’u evlerinde katledildi