Hukukçular ve basın meslek örgütleri 'etki ajanlığı'na yönelik ortak çalışma yürütecek

Ankara Barosu, 9.Yargı Paketi'ndeki “etki ajanlığı" suçlamasının sakıncalarına yönelik Medya Dayanışma Grubu ile işbirliği içerisinde çalışma yürütecek.

ANKA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:38
Hukukçular ve basın meslek örgütleri 'etki ajanlığı'na yönelik ortak çalışma yürütecek
Abone Ol google-news

Basın meslek örgütlerinden oluşan Medya Dayanışma Grubu, 9. Yargı paketinde "etki ajanlığı suçu" oluşturan taslak düzenlemeye ilişkin hukuki işbirliği amacıyla Ankara Barosu ile bir araya geldi. Düzenlemenin sadece gazetecileri susturma girişimi olmadığı savunan Medya Dayanışma Grubu ve avukatlar, tüm topluma yönelik "sessizleştirme çabası" olarak niteledikleri düzenlemeye karşı ortak mücadele kararı aldı.

Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Diplomasi Muhabirleri Derneği temsilcileri Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve baro yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

AKP ve Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 9. Yargı Paketi taslağındaki "etki ajanlığı suçlaması" oluşturulmasını içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor.  Paketin tartışmalı maddelerinden olan "etki ajanlığı" suçlaması hukukçuları da harekete geçirdi. Ankara Barosu yönetimi, bu yönde yapılacak hukuki belirlilikten uzak bir suçlamanın sakıncalarına ilişkin raporlama çalışması yapılacağını, bu alanda çalışan uzmanların bir araya gelerek görüş oluşturacağını ifade etti.

''TOPLUMU SESSİZLEŞTİRME ÇABASI''

Gazeteci temsilcileriyle baro yönetiminin görüşmesinde taslakta yer alan etki ajanlığı suçlamasınin sadece gazetecileri susturma ve cezalandırma girişimi olmadığı görüşü dile getirildi. Söz konusu düzenleme tüm toplumu sessizleştirme çabası olarak nitelendi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, diğer barolar, ceza hukukçusu uzmanlar ve akademisyenlerden de destek alarak bu suç düzenlemesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.


Ankara Barosu haberleri

İlgili Haberler

AKP 'etki ajanlığı' maddesini yeniden düzenleyecek

AKP 'etki ajanlığı' maddesini yeniden düzenleyecek
Birçok ülkede örneği var: 'Etki ajanlığı' nasıl işliyor?

Birçok ülkede örneği var: 'Etki ajanlığı' nasıl işliyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi
Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Sezen Aksu’dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: ‘Neden’

Sezen Aksu’dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: ‘Neden’
Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması

Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.
Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi

Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi
Tarkan’dan, AKP’nin ‘köpeklerin uyutulması’ teklifine tepki

Tarkan’dan, AKP’nin ‘köpeklerin uyutulması’ teklifine tepki