İyi hal indirimi nedir? Hukukta iyi hal kararı ne anlama geliyor?

Hukukta belirli davalara iyi hal kararı neden ve kimlere verilir? Hakimin takdir yetkisine mi bağlıdır?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:53
İyi hal indirimi nedir? Hukukta iyi hal kararı ne anlama geliyor?
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İyi hal indirimi, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen failin, verilen cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları” gibi nedenlerle indirilmesidir.

TCK’nin 62. Maddesi:

“Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadar indirilir.’’

İyi hal indirimi, belirli davalarda cezayı önemli ölçüde azaltabilmektedir.

İYİ HAL İNDİRİMİ İÇİN YASA İLE BELİRLENEN KRİTERLER:

  • Failin geçmişi
  • Sosyal ilişkileri
  • Fiilden sonraki davranışları
  • Yargılama sürecindeki davranışları
  • Cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri

İyi hal indirimi takdiri bir indirimdir, uygulanması zorunlu değildir. Hakimin takdir yetkisini hukuka ve hakkaniyete uygun kullanması zorunludur.

  • Handan Aşkın'ı ağır yaralayan Emre Aşkın’a 'iyi hal' indirimli 23 yıl hapis cezası verildi. Aşkın’ın 'pişmanlığı' indirim sebebi sayıldı.
  • Konya'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi Rukiye Ay (23) ile kızı Eylül Ay'ı (1,5) üzerlerine kaynar su döken Ali Ay (28), iyi hal indirimi aldı.
  • Eşini 46 kez bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol iyi hal indirimi aldı.
  • Alkol aldıktan sonra kullandığı kamyonetle Busenur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne neden olan Aslan İsmiev, iyi hal indirimi aldı.

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