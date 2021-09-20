İyi hal indirimi nedir? Hukukta iyi hal kararı ne anlama geliyor?

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:53

İyi hal indirimi, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen failin, verilen cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları” gibi nedenlerle indirilmesidir.

TCK’nin 62. Maddesi:

“Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadar indirilir.’’

İyi hal indirimi, belirli davalarda cezayı önemli ölçüde azaltabilmektedir.

İYİ HAL İNDİRİMİ İÇİN YASA İLE BELİRLENEN KRİTERLER:

Failin geçmişi

Sosyal ilişkileri

Fiilden sonraki davranışları

Yargılama sürecindeki davranışları

Cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri

İyi hal indirimi takdiri bir indirimdir, uygulanması zorunlu değildir. Hakimin takdir yetkisini hukuka ve hakkaniyete uygun kullanması zorunludur.