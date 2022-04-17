Hükümet, CHP'li belediyeler için harekete geçti!
İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'den muhalefet partilerine geçen belediyelerin işlettiği metro hatlarına yüklü borç ödemeleri çıkaran hükümet, şimdi de yapımı devam eden metro hatlarını belediyelere devretmemek için yasal düzenleme getiriyor.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'den muhalefet partilerine geçen belediyelerin işlettiği metro hatlarına yüklü borç ödemeleri çıkaran hükümet, şimdi de yapımı devam eden metro hatlarını belediyelere devretmemek için yasal düzenleme yapıyor. TBMM'de torba yasa teklifine sürpriz şekilde eklenen önergeye göre, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı metroları dahil olmak üzere inşaatı devam eden ve henüz belediyelere devri yapılmayan tüm metroları Ulaştırma Bakanlığı işletecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP ve MHP oylarıyla itirazlara rağmen kabul edilen önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bankacılıkla ilgili torba yasa teklifine eklendi. Önergeye göre, mevcut şehiriçi raylı sistem hatlarının devamı olmayıp müstakil işletilebilir durumda olması halinde veya projenin kombine taşımacılığa hizmet etmesi halinde raylı sistemin işletmesini Cumhurbaşkanı kararıyla Ulaştırma Bakanlığı yapabilecek. Bakanlık bu yetkisini bağlı, ilgili ya da iştiraki olan şirketler aracılığıyla kullanabilecek. Yasa çıkmadan önce hizmete açılmış olan metro hatları bu düzenlemeden etkilenmeyecek ve devri yapılan metro hatlarını belediyeler işletmeye devam edecek.
BİRİNE M, DİĞERİNE U
Yeni düzenlemeyle birlikte aynı şehirde birbirine paralel iki farklı metro işletmecisi olacak. Hükümet daha önce de İstanbul'da metroların ‘M' olan simgesini Ulaştırma Bakanlığını çağrıştırması amacıyla ‘U' harfine dönüştürüp tabelaları değiştirmişti.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı metroları dahil olmak üzere inşaatı devam eden ve henüz belediyelere devri yapılmayan tüm metroları Ulaştırma Bakanlığı'nın işletmesi öngörülüyor.
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