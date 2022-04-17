CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni üyelere rozetlerini taktı

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Partiye ilk defa üye olan 400 ilçe sakini salonda yerini aldı. Törende Kılıçdaroğlu 20 üyeye rozetlerini taktı.

“Türkiye’de yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin” diyen Kılıçdaroğlu, “Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Bizim helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Memleketin çok sorunu var. Her evde bir işsiz varsa, her evde dert var demektir. Çok ayrıştığımızı biliyorum. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapıldı. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldı. Bunlar toplumu ayrıştırdı ve böldü. Ben bu millete söz verdim. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağım. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancına saygı gösteriyoruz. Başörtüsü bir dönem Türkiye’nin bir numaralı sorunu oldu. Sana ne kardeşim? Başörtüsünü takar takmaz. O evde ekmek var mı? Evde işsiz var mı? Sen siyaset yapacaksan önce onu çözeceksin. İş bulacaksın. Evde huzur, bereket olacak” ifadelerini kullandı.

‘AİLE SİGORTASI’

Seçimlerden önce CHP sosyal yardımları kesecek dendiğini söyleyen Kılıçlaroğlu, “Sosyal yardımlar bırakın kesilmeyi arttı bile. Sadece sosyal yardımlar değil. Asgari ücret dört bin iki yüz elli lira. Ama CHP’li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 lira. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda aile desteği sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak” diye konuştu.

Seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Gençler özgürlük istiyorlar. Korkuya kapılmak istemiyorlar. Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa alın teriyle vermek demektir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, son olarak şunları söyledi: “Biz kin tutmayız, öfkeyi kendi ruhumuza enjekte etmeyiz. Kardeşlik, dostluk üzerine, sevgi üzerine her şeyi inşa etmek isteriz. Siyaset size doğruları söylemek zorundadır. Verdiğiniz verginin hesabını siyaset kurumu size vermiyorsa paralar birilerine gidiyor demektir. O hortumların tamamını keseceğim, bu halka vereceğim hiç endişe etmeyin. Benim umudum gençler, sizlersiniz.”

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli üye katılım töreninin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Unkapanı’ndaki kavşak çalışması, Atatürk Köprüsü ve Eminönü Meydanı’ndaki çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Süleymaniye’deki tarihi evlerin olduğu bölgede de incelemelerde bulundu. CHP lideri, Yerebatan Sarnıcı’na basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.