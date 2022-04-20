Hulusi Akar: 30 terörist etkisiz hale getirildi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:54

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata ilişkin olarak yeni açıklamalar yaptı.

Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nun son derece ayrıntılı bir planlama ve uzun süreli çalışmanın ardından başlatıldığını belirterek, operasyonun başladığı pazar akşamından bugüne kadar faaliyetlerin planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini söyledi.

'İKİ ŞEHİDİMİZ VAR'

Bakan Hulusi Akar, operasyonun birinci safhasında hedeflere ulaşıldığını kaydederek, "Hedeflerimiz safha safha belirlendi. Onlarca mağara var. O mağara, barınak, sığınakların tek tek temizlenmesi lazım. Operasyonumuz devam edecek. Ömer üsteğmen ve Kaan teğmen, iki şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Birliklerinin önünde, en ön safta ilerlerken, birliklerini emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Onlara şükran borçluyuz" diye konuştu.

'TERÖRİSTLER ÇARESİZ VE ACİZ İÇİNDE'

Hulusi Akar, teröristlerin çaresiz durumda olduğunu vurgulayarak, "Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, aciz içinde olduklarını görüyoruz. Çıkış yollarının olmadığını görüyorlar. Yalanlarla, hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansın, hangi taşın altına girerlerse girsinler herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil. Bizim amacımız, temennimiz 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak" dedi.

'30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Akar, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin, "İkisi bu sabah olmak üzere şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi. Arama ve tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların sonucunda bu sayıların daha da artacağını söylemek yanlış olmaz" dedi.



