Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, “Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularının ele alındığı” bildirildi.

ANKA
25 Şubat 2022 Cuma, 14:53
Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı
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Akar-Wallace görüşmesi Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklama ile duyuruldu. MSB açıklaması şöyle:

“Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 25 Şubat 2022'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.”


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