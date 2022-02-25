Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı

25 Şubat 2022 Cuma, 14:53

Akar-Wallace görüşmesi Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklama ile duyuruldu. MSB açıklaması şöyle:

“Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 25 Şubat 2022'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.”