Hulusi Akar'dan Lütfü Türkkan açıklaması: İşlemin takipçisi olacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'de şehit yakını olduğu belirtilen bir yurttaşa küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan ve şehit yakını olduğu belirtilen bir yurttaşla tartışmaya girdi. Türkkan burada süren tartışmada yurttaşa küfür ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:
"24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor."
"Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız."
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