Hulusi Akar'dan Lütfü Türkkan açıklaması: İşlemin takipçisi olacağız

07 Kasım 2021 Pazar, 17:25

Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan ve şehit yakını olduğu belirtilen bir yurttaşla tartışmaya girdi. Türkkan burada süren tartışmada yurttaşa küfür ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle: