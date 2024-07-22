Hulusi Akar'dan Yeni Şafak'ın 'Suriyeli işçiler' haberi üzerine açıklama: Bazı sıkıntılar olabiliyor fakat...

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:35

Haziran ayında, Kayseri’de yabancı uyruklu bir kişinin çocuk istismarında bulunması üzerine sığınmacı karşıtı şiddet olayları yaşanmıştı. AKP'ye yakın Yeni Şafak'ın haberine göre; olayların ardından kentten 3 bin Suriyeli sığınmacı göç etti, 15 şirket ise üretimini tamamen durdurdu.

Gazetenin kendi saha araştırmasına dayandırdığı habere göre, ucuz iş gücü olarak çalıştırılan sığınmacılarla ilgili işverenlerin tepkisiz kalması eleştirildi. Haberde ''Türk işverenler her ne kadar olaylardan büyük ölçüde etkilense de ne ırkçı vandalları kınayabildiler, ne de işçilerini koruma amaçlı açıklama yapabildiler'' ifadeleri dikkat çekti.

AKAR'DAN AÇIKLAMA: BAZI SIKINTILAR OLABİLİYOR

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Kayseri’de yaşanan olaylar nedeniyle Suriyelilerin şehri terk ettiği ve fabrikalarda sıkıntılar yaşandığı iddiaları üzerine konuştu. AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı ile bir toplantı yapan Akar, toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Akar; Kayseri’de yaşanan olaylardan sonra organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda sıkıntılar yaşandığına dair söylemlerin "abartılı" olduğunu öne sürdü. Akar "Bugün yaptığımız çalışma özellikle üretime, yatırıma ağırlık verdik. Bugün böyle bir haber çıktı. Bunun abartılı olduğunu da değerlendiriyoruz. Evet, bazı sıkıntılar var. Fakat başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, iş insanlarımız gerekli ve uygun tedbirleri almak suretiyle herhangi bir şekilde bunun bir sıkıntıya dönüşmeden çözümlerini buldular. Kayseri istikrar şehridir, Kayser, hamiyetperverdir, insanı severdir. Kayseri’nin herhangi bir şekilde ayrımcılık yapması söz konusu değildir. Kayseri gerçekten hepimizin mensubu olmaktan övünç duyduğu bir şehirdir. Burada bazı sıkıntılar olabiliyor. Şu anda çok şükür her şey kontrol altında, her şey Kayserimizin daha gülü olması için. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.