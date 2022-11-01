Google’dan Hulusi Kentmen’e özel doodle

01 Kasım 2022 Salı, 07:27

Yeşilçam'da "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen, Google arama motoru tarafından ölümünden 29 yıl sonra hazırlanan özel bir doodle ile anıldı.

YEŞİLÇAM'IN 'TONTON AMCASI' HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Yeşilçam'ın tonton amcası, babacan oyuncusu Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde dünyaya geldi. Sanatçı, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç etti ve, çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi.

İlköğrenime Akçakoca'da başlayan Kentmen, daha o günlerde oyunculuğa sevdalanmasını, TRT'ye verdiği bir röportajında, "Akçakoca İlkokulunda bir tiyatro salonumuz vardı. Birkaç defa orada sahneye çıktım. Bulaştı." sözleriyle aktarmıştı. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı.

ASTSUBAYLIK YAPTI

Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı.

Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı.

BABACAN TAVIRLARIYLA UNUTULMADI

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu.

Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.