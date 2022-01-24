Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu: 'Beni sonra ararsanız daha iyi olacak...'

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:53

Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden, uzun zamandır da Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Girik'in ölümü, tüm sanatçı dostlarını ve sevenlerini derinden üzdü. Ölüm haberinin duyulmasının ardından Girik'in yakın dostları demeçler verdi. O isimlerden biri de Hülya Koçyiğit oldu.

Acı haberin ardından CNN Türk'e açıklama yapan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, yayında konuşmakta güçlük geçerek gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK İYİYDİ, AKLI BAŞINDAYDI..."

Koçyiğit, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak."