Hülya Kılınç ahlak polisi eşliğinde götürülmüştü: Özel Meclis gündemine taşıdı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’da gazeteci Hülya Kılınç’a Manisa Adliyesi’nden çıkarken bir ahlak polisinin eşlik ettiği görüntüleri TBMM gündemine taşıdı. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bu onur kırıcı ve utanç verici görüntülere ilişkin talimatı kim vermiştir? Bir soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, MİT Kanunu’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla gazeteci Hülya Kılınç’ın haksız yere hapse mahkum edildiğini belirtti.

"UTANÇ VERİCİDİR”

Özel, “Hülya Kılınç 15 Şubat tarihinde adliyeye gelerek savcılığa teslim oldu. t24.com.tr’den Tolga Şardan’ın yazısına göre Kılınç’ın adliyeye gelmesinin ardından Manisa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nden bir ekip görevlendirildi. Ekipte kadın polis olmaması nedeniyle Asayiş Şube Ahlak Büro’dan bir kadın polis görevlendirildi. Kamunun haber alma hakkı gereği gazetecilik faaliyetinde bulunan bir gazetecinin Adliyeden çıkarken bir ahlak polisi eşliğinde görüntülenmesi ciddi bir görev suiistimali olduğu gibi, kamuoyunda da infiale neden olmuştur. Fuhuşla mücadele, kumarla mücadele gibi konu başlıklarında görev yürüten ahlak polisinin bir gazetecinin işlemlerini yürütmesi için görevlendirilmiş olması onur kırıcı ve utanç vericidir” dedi.

“SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”

Özel, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

“Manisa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde görevlendirilecek bir kadın polis yok mudur? Neden bir gazeteciye Ahlak Bürosu polisleri eşlik etmiştir? Bu onur kırıcı ve utanç verici görüntülere neden olan görevlendirmeye ilişkin talimatı kim vermiştir? 15 Şubat günü yaşanan bu olaya ilişkin olarak bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma başlatıldıysa akıbeti ne olmuştur?”