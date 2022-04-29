Hülya Kılınç'a ahlak polisi eşlik etmişti: Suç duyurusuna takipsizlik

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenazesi haberi nedeniyle aldığı cezanın onanmasının ardından cezaevine götürülen Hülya Kılınç’a ahlak polisinin eşlik etmesine ilişkin suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Avukat Celal Ülgen, “Biz ahlak polisi kadının değil, bu kurguyu kuranların bulunmasını istemiştik” sözleriyle karara tepki gösterdi. Manisa E Tipi Cezaevi’nde bir gün kalan Kılınç, 17 Şubat’ta tahliye edildi. Kılınç’a, hastaneye ve cezaevine gönderildiği sırada eşlik eden polisin “ahlak polisi” olması ise tepki çekerken, Kılınç’ın avukatı Ülgen, “görevi kötüye kullanma” ve “hakaret” suçları işlendiği gerekçesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren başsavcılık, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

"GÖRÜNTÜYÜ SAĞLAYAN KİM?"

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Ülgen, “Kılınç’ı ahlakla ilgili bir suçtan yakalanmış gibi gösterenlerin soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istediklerini” söyledi. Ülgen, şöyle konuştu: “Biz ahlak polisi kadının değil, bu kurguyu kuranların bulunmasını istemiştik. Görüyoruz ki Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, bizi anlamamış ya da bilinçli olarak basite indirgemeye çalışmış. Kadın ahlak polisi, ifadesinde telefon ile olay yerine çağrıldığını söylüyor. Ahlak polisinden başka polis yok muymuş? Başka polis memuru varken ahlak polisini telefon ile olay yerine çağıran ve görüntü vermesini sağlayan kim? Devlet mi, iktidar mı, Manisa Valisi mi, başsavcılık mı? Kim?” tepkisini gösterdi.