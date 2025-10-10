Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Erdoğan'ın uçak ekibinde!

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinin ardından Azerbaycan ekibine de dahil oldu.

Lider Haber TV'nin sahibi olan Alkoçlar, Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçağında yer alan gazeteciler içinde yer aldı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan yurda dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

ÖNCEDEN VERİLEN SORULAR İDDİASI!

Öte yandan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde, gazetecilerin uçakta soracakları soruların liste halinde kendisine geldiğini açıklamıştı. Bu olay büyük tepki çekmişti.

Ahmet Hakan'ın 28 Eylül tarihinde Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Yöntem şu: İletişim Başkanlığı, gazetecilere ‘Hangi soruları soracaksınız’ diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin” diye yazdığını belirten Bildirici, “Veee nihayet! Ahmet Hakan allayıp pulladı ama sonunda ‘gazetecilik ayıbını’ itiraf etmek zorunda kaldı!” demişti.

Hakan'ın bu sözleriyle sorulacak soruların önceden verildiğini doğruladığını belirten Bildirici, "onaylanan” soruların liste haline getirildiğini ve Erdoğan’ın önüne konan kartları okuyarak yanıtlar verdiğini, röportajın deşifre edilmiş halinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapıldığını kaydederek “Ahmet Hakan'ın, ‘ayıp’, ‘yalan terane’ falan masalına devam etmeye çabalarken kabul etmek zorunda kaldığı ‘yöntem’ bu” diye yazmıştı.