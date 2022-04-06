Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı
Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Moda Sahnesi’nin “Yeraltından Notlar” oyunuyla başladı. 17 Mayıs’a kadar sürecek festival kapsamında 17 ayrı sahnede 30 yetişkin oyunu, 4 uluslararası performans ve 6 çocuk oyunu sergilenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022’de “Hülya-Özdemir Nutku” adıyla düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali (40. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Moda Sahnesi’nin “Yeraltından Notlar” oyunuyla başladı. Festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Suat Çağlayan, Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ile Prof. Dr. Hülya Nutku ve Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun kızları Zeynep Nutku da katıldı.
40. yılında 40 ekibe ev sahipliği yapacak ve 17 Mayıs’a kadar sürecek festival kapsamında 30 yetişkin oyunu, 4 uluslararası performans ve 6 çocuk oyunu sergilenecek. Festival sadece İzmir’in merkezinde değil Tire’den Torbalı’ya Bergama’dan Foça’ya birçok ilçede 17 ayrı sahnede tiyatro severlerle buluşacak.
HÜLYA VE ÖZDEMİR NUTKU ANISINA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021’de hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Danışma Kurulu Üyesi ve Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku ile 2019’da yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun anısını yaşatmak üzere Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri’ni bu yıldan itibaren “Hülya-Özdemir Nutku” adıyla düzenliyor.
Festival programı ve biletlere online olarak kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
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