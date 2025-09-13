HÜR-SEN Ankara'da genel merkez binasını açtı: 'Tüm kamu çalışanlarının kalesi olarak inşa edildi'

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu'nun (HÜR-SEN) Ankara'daki yeni genel merkez binası bugün açıldı. Açılış nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tebrik mesajlarını iletti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da açılış nedeniyle bir çelenk gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise açılışta hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu "Bu bina, emekçinin binası, tüm kamu çalışanlarının kalesi olarak inşa edildi. Bugün 40 bine yaklaşık üyelerimizle, sevenlerimizle buradayız. Her şeye inat bir gün yetkili sendika da olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından yeni genel merkez binası için dua edildi.