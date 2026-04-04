HÜR-SEN Başkanı Kuruoğlu'ndan

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak hesaplandı. Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Bu ülkede açıklanan enflasyon ile vatandaşın yaşadığı hayat arasında derin bir uçurum var" diye konuştu.

"SORUMLULUK YANDAŞ SENDİKALARIN OMUZLARINDA"

"Hangi enflasyona inanacağız? Market rafına mı, kira fiyatına mı, yoksa masa başında üretilen rakamlara mı?" sorularını yönelten Kuruoğlu, "Bu fark bir “hesaplama yöntemi” farkı değil; memurun, işçinin ve emeklinin emeğinin karşılığının gasp edilmesidir. Bu tabloda sorumluluk sadece toplu sözleşme masasında memuru ve emekliyi yok sayan iktidarın değil; hakem heyetine temsilci göndererek bu adaletsizliği meşrulaştıran, memuru masada satan yandaş sendikaların da omuzlarındadır" dedi.