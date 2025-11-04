HÜR-SEN Genel Başkanı Kuruoğlu: Cendereden çıkmanın yolu: 6 ayda yüzde 10 refah payı

ENAG ekim enflasyonunu yüzde 3,74, yıllık enflasyon ise yüzde 60 olarak açıkladı. TÜİK ise aylık enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyonu yüzde 32,87 olarak tespit etti.

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Asıl sorununun iktidarın sorumluluk almamasından kaynaklandığını söyleyen Kuruoğlu, "Bu cendereden çıkmanın tek yolu refah payı ödemesidir. Tüm zam ve enflasyon farkı ödemesinin üzerine, her 6 ayda yüzde 10 refah payı ödenmelidir. Aksi takdirde, yangının tam ortasında bırakılmış memur ve memur emeklisini ve elbette tüm dar ve sabit gelirlileri kurtarmak mümkün olmayacaktır" dedi.

"ALLAHTAN KORKUN"

Memur ve emeklisinin 3 ay sonunda enflasyon farkı alacağının yüzde 4,99 olduğunu ifade eden Kuruoğlu, "Bir çağrım da, memur ve emeklisi bu halde iken "sendikacılığın kitabını yazdık" palavrası ile, ortada gezenlere... Allahtan korkun, yalanlarınız hiç bitmedi. Hiç kimsenin inanmadığını bile bile algı yaratmaya devam ediyor ancak temsil ettiğiniz insanların, insanca yaşama hakkı gasp edilirken, utanmadan sırıtıyorsunuz. Siz olsa olsa, sendikacılığın yüzde karası olabilirsiniz" diye konuştu. Görülmektedir ki, sendikacılık yeni bir vizyon, yeni bir zihniyeti şart kılmaktadır. 'Hükümet, sarı sendikalar el ele=yokluk ve yoksulluk' olmuştur. Bu gerçeğe artık kimse göz yummamalıdır. Pastadan hak ettiğimizi istiyoruz. Çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek kurmak bizim de hakkımız. Kısaca 'İnsanca yaşamak bizim en önemli talebimiz' diyebilmek için doğru tercihler yapmak boynumuza borçtur.