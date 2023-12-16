Hürcan Bulur davasında sanığa 6 yıl 3 ay ceza verildi: Tahliye edildi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 16.12.2023 - 12:24

Ankara’da yaşayan 26 yaşındaki Hürcan Bulur, 24 Ağustos tarihinde yaya geçidinden geçtiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla gelen Tesla aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Daha sonra Bulur’a çarpan şahsın Dora Makina’nın patronu olan Bekir Sağlamyürek’in oğlu Özer Sağlamyürek olduğu öğrenilmişti. Bulur, kazadan 12 saat sonra yaşamını yitirirken sanık Sağlamyürek ise “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmıştı.

Bulur ailesi ise dava sürecinde karşı tarafın para teklifinde bulunduğunu dile getirmiş, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesini talep ederek adalet çağrısında bulunmuştu.

'MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ'

Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması dün Ankara 64.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bulur'un avukatları olası kasıt olduğunu belirterek mahkemenin değişmesini ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmesini talep etti.

Aynı zamanda sanığın tutukluluğun devamını da talep etti. Mahkeme heyeti görevsizlik talebini ve avukatların diğer taleplerini kabul etmedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık hakkında "Bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan indirimle 6 yıl 3 ay ceza verildi. Suçun niteliği gereğince ise sanığın tahliyesine karar verildi.

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Dava sonrası Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan dava avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, konuyu bir üst mahkeme olan istinafa taşıyarak itiraz edeceklerini dile getirdi.

Sakallı, "Hürcan daha 26 yaşında hayatının baharında ailesinden ve sevdiklerinden koparıldı. Verilen karar hukuksuzdur. Açıkça kasten işlenmiş bir eylemdir. Gencecik bir insan öldürüldü iyi hal indirimi gibi indirimler uygulanması kabul edebilir değil. Karara itiraz edeceğiz. Hürcan'ın hesabı soruluncaya kadar susmayacağız" dedi.