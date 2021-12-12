Hurda parçalarından yaptığı araçla uçtu
Brezilya’da bir lastik tamircisi, hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Brezilya’nın Rio Grande do Norte eyaletinde yer alan Joao Dias köyünde yaşayan Genesis Gomes isimli lastik tamircisi, hurda motosiklet, kamyon, otomobil ve bisiklet parçalarından cayrokopter yaptı.
Kendi yaptığı cayrokopterle gökyüzüne havalandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Gomes, cayrokopterin yapımının 1 yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.
MOTURU ESKİ BİR ARAÇTAN ALDI
Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından konuşan Gomes, cayrokopterin motorunu eski bir araçtan alındığını aktararak, "Çocukken her zaman uçmayı hayal ederdim" dedi.
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