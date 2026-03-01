Hürmüz Boğazı'nda 'füze' paniği: Bakanlık duyurdu, Türk gemileri için en üst düzey alarm!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 13:28:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yasakladığına dair telsiz yayınları üzerine bölgedeki Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst basamak olan "3"e çıkardı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemilerin seyir duyurularını yakından takip etmesi ve AAKKM ile sürekli temas halinde kalması uyarısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirterek, "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."

