Hürriyet, Ankara'da basım faaliyetlerine son veriyor

14.11.2025 09:50:00
Hürriyet Gazetecilik tarafından yapılan açıklamada, gazetenin Ankara’daki basım faaliyetlerinin 15 Aralık itibariyla sonlandırılacağı duyuruldu.

Hürriyet Gazetecilik Ankara’daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ‘uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması’ amacıyla 15 Aralık’ta kapatma kararı alındığı duyuruldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15.12.2025 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Ankara’daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına ve Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı N120 Sarayköy Pursaklar / Ankara adresinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DPC Şubesi’nin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir."

