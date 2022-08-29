Hürriyet'ten editör Burak Taşçı'ya ilişkin açıklama: Hukuki işlemler başlatıldı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında adı geçen Hürriyet gazetesi editörü Burak Taşçı ile ilgili gazeteden açıklama geldi. Gazetenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır." denildi.
Hürriyet Gazetesi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nunda içinde bulunduğu rüşvet ağı iddialarında adı geçen Hürriyet Gazetesi editörü Burak Taşçı'ya dair açıklama yaptı.
Gazetenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet dijital yayınlar ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı. Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, TV kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır." denildi.
"TAŞÇI'NIN İNTERNET SİTEMİZDE KALDIRILAN HABERİ BULUNMAMAKTADIR"
Burak Taşçı’nın Hürriyet İnternet sitesindeki yazılarının kaldırılması iddialarının gerçeği yansıtmadığı söylenen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır. Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır. Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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