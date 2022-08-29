Muhalefet, Sedat Peker'in ülke gündemine oturan rüşvet iddialarını yargıya taşıyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Siyasi partilerin gündemi, AKP’lilerin de adının karıştığı rüşvet ağı iddiaları oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün iddialarla ilgili savcılığa başvuracaklarını belirterek “Ankara Adliyesi’nde (Adalet Sarayı’nda değil) başvurumuzu yapacağız. Savcılar resen harekete geçemediği için” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise iktidarın değişmesi durumunda “temiz eller operasyonu” yapılacağını söyledi. Özdağ, “Sedat Peker’in söyledikleri şimdilik devede tüy. Esas o zaman Türkiye’de ak koyun kara koyun ortaya çıkacak” dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi de Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Salih Orakcı, Mine Tozlu Sineren ile gazeteci Orhan Pala ve Burak Taşçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP’nin açıklamasında, “Rüşvet çetesinin tüm üyeleri yargılanmalıdır” denildi.

İŞTE O DİLEKÇE



CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da iddialar üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıklayıp dilekçeyi paylaştı. Dilekçede, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu ve Salik Orakcı’nın “şüpheli” olarak yer aldı. Dilekçede, “12 Milyon TL’nin üzerinde rüşvet istendiği iddiası” anımsatılarak bu kişiler hakkında dava açılması istendi.



‘SAVCI NİYE ÇAĞIRMIYOR?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında yaptığı açıklamada, AKP döneminde Avrupa Birliği Bakanlığı görevini üstlenen Egemen Bağış’ın “Bakara-makara” sözlerine göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin de değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında konuştu.

Rüşvet iddiaları için Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

‘PEKER İTİRAF ETTİ’

“Yargı ilk kez 2018 sonrası bu kadar siyasallaştı. Talimat yukarıdan geliyor. Hangi demokratik ülkede böylesine garip bir olay olabilir? Bir suç örgütü lideri itirafta bulunur, sonra devlet mafyayı, çeteyi çökertir. ‘Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var’ dedi İçişleri bakanı. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin üzerine gittik. ‘Cumhuriyet savcısına bildireceğim’ dedi. Bildirmedi. Acaba İçişleri bakanı da o suçun ortağı mı? Sedat Peker, açıklamalar yapıyor, itiraf ediyor. Hangi savcı harekete geçti? Biz pazartesi suç duyurusunda bulunacağız. Kişi, yer, zaman, saat, isim veriyor. Daha ne versin? Tamamı doğrudur. Çünkü taraf zaten. ‘Biz bunu yaptık’ diyor. Savcı niçin çağırmıyor?”

Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik sözü nedeniyle tutuklanması sorulan Kılıçdaroğlu, “Bakara-makara” ifadelerini kullandığı ses kayıtları ortaya çıkan eski Bakan Bağış’a gönderme yaparak yanıt verdi.

‘NE YAPTILAR?’

Kılıçdaroğlu, “İmam hatipleri istismar konusu yapmak istiyorlar. O çevrelere şu soruyu sormak isterim: ‘Bakara makara’ diyen bir insan için bu ülkenin savcısı, Adalet bakanı ne yaptı?” ifadelerini kullandı. Gülşen’in serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrı nedeniyle Adalet Bakanı Bozdağ’ın yaptığı, “Kimse hâkim ve savcılara emir ve talimat veremez” açıklamalarına da karşılık veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

‘TALİMATLA KARAR’

“Bu tutuklama talimatla yapılmıştır. Hâkimlerin, savcıların bir kısmı talimatla görev yapar. Ben o savcılara Cumhuriyetin savcısı demem. Hâkim ve savcılarla ilgili kurs düzenlendi. Hâkim ve savcılara kitapçık dağıtıldı. O kitapçıkta ‘Şu konularda karar vermeden önce hakimler bize danışsın’ diyordu. Bozdağ bu kitapçığı bilmiyor muydu? O bilmiyorsa unutmasın. Adaleti arayan kişi olarak ben biliyorum.”

‘AKP’Yİ GEÇTİK’

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önlerine “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı?” sorusu gelirse ne yapacakları sorulan Kılıçdaroğlu, “İkisi de değerli. İkisi de başarılı. Hiçbir itirazım yok, halkın teveccühü var. Şimdi adayı 6’lı masada, altı lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez” dedi. Seçim anketlerinden çıkan sonuçları değerlendiren Kılıçdaroğlu, “AKP’yi geçtik. Az bir parça üstündeyiz ama artacağız” diye konuştu.

TARANOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun “sağlık sorunları gerekçesiyle” istifa ettiği ileri sürüldü. Daha önce Cumhuriyet için “100 yıllık pranga” diyen AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun da partiden affını istediği iddia edildi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığı iddia edilmişti.



(Taranoğlu, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp sonra sildi.)



‘RÜŞVETİ CİMER’E DE İLETTİM’

Rüşvet ağı iddialarının odağındaki Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Sineren, katıldığı bir TV programında “Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu CİMER’e ilettim” dedi. SPK’yi mahkemeye verdiğini de söyleyen Sineren şunları anlattı: “Bunu her seferinde, her yere bildirdim. Hiçbirinden cevap alamadım. Bugün Türkiye’de kaç borsa patronu varsa bunu yaşıyor. Zehra Hanım’la görüşmek için Erzurum’un köyüne gittim. Ağladım, ‘Benim burada ne işim var’ dedim. Sonra Ankara’ya çağrıldım. Bu bir lobi ve herkes birbirini tanıyor. Benim elimdeki belgeler, Sedat Peker’in elindekilerden fazla.”

YENİ İDDİALAR

Sedat Peker ise dün attığı bir dizi tweet ile iddialarına devam etti. Peker, “Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı var” dedi. Ev adresi de verip “paralar kasada” iddiasında bulunan Peker, “Rüşvet tarifesinde en küçük rakam 500 bin dolar. Üst limit ise açık, yani sınırsız. Buna bir örnek vermek gerekirse Kütahya Şeker hisse senetlerinde yasak yiyen Abdullah isimli şahıstan 1 milyon 250 bin” paylaşımını yaptı.

VURGUNU AYLAR ÖNCE ANLATMIŞ



Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Sermaye Piyasası Kurulu’yla (SPK) ilgili iddiaları tartışılırken CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun 9 Aralık 2021’de Meclis’te yaptığı konuşmada kuruldaki manipülasyona ilişkin iddiaları kürsüden dile getirdiği ortaya çıktı.

SPK’nin 9 Aralık 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bütçesi üzerine söz alan Hancıoğlu, Peker’den aylar önce Meclis kürsüsünden “630 milyon dolarlık vurgunu” anlattı. İktidarın 2013’te kamu varlıklarını “özelleştirme” adı altında sattığı dönemde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerin elektrik dağıtım sisteminin 128.5 milyon dolara Çalık-Kiler ortaklığına satıldığını söyleyen Hancıoğlu, “Bu ortaklar kasım ayında şirketteki kişisel haklarının yaklaşık beşte birini halka arz yöntemiyle sattılar. Biz, KAP’a yapılan bildirimden şunu öğrendik: Ortaklar bu satıştan 1 milyar 474 milyon lira kazandı yani sekiz yıl önce bugünün parasıyla yüzde 100’ü için 1 milyar 200 milyon lira ödeyen ortaklar aynı hisselerin yaklaşık beşte birini şimdi 1 milyar 474 milyon liraya sattılar. Şirketin değeri 128 milyon dolardan 760 milyon dolara fırlamış, aradaki fark 630 milyon dolar. Hadi diyelim altyapıyı yenilemek için her yıl 20-30 milyon dolar harcandı. Bu yatırım harcaması bile 630 milyon dolarlık değer artışını izah edemez” ifadelerini kullandı.

‘SPK ÇANAK TUTUYOR’

Hancıoğlu, “Abonesi hazır elektrik dağıtım sistemi yok pahasına satılıyor, sistemi alan ortaklar ikinci vurgunu da hisse satışı üzerinden yapıyor. İzin ve onay mercisi olan SPK de işte bu vurguna çanak tutuyor” dedi.

TAŞKESENLİOĞLU: SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIM

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, dün yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetti. “Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiçbir iş için aramamıştır” diyen Taşkesenlioğlu, “Mine Tozlu Sineren’e cevabımdır” başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Mine Tozlu Sineren adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle öğrendim. Mine Tozlu Sineren ve diğer iftira atanlara karşı da suç duyurularında bulunacağım.” Ayrıca, sosyal medyada Zehra Taşkesenlioğlu’nun “rüşveti doğrular” nitelikteki videoları paylaşıldı.

‘MEVZUATA AYKIRI’

SPK de iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Marka Yatırım Holding AŞ tarafından 5 Nisan 2021’de kurula yapılan ve reddedilen sermaye artırımı başvurusu için “Mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir” denildi. Kurul, Mine Tozlu Sineren ve “ilgili olduğu şahıslar” hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.