Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti: Serkan Taranoğlu'nun internet sitesine ulaşılamıyor

28 Ağustos 2022 Pazar, 17:53

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kişisel internet sitesi "serkantaranoglu.com.tr"ye ulaşılamıyor.

İnternet arşivi Wayback Machine'de yer alan kayıtlara göre, Taranoğlu'nun sitesine en son dün akşam saatlerinde erişiliyordu.

Halk TV'nin aktardığına göre, Wayback Machine'deki arşiv kayıtlarına göre, Taranoğlu'nun sitesindeki 'Hakkımda' kısmında şu bilgiler yer alıyordu:

"1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

1997 yılında Başbakanlık’ ta göreve başlayan Taranoğlu, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde görev yapan Taranoğlu, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kamu görevinden bir süreliğine ayrılan Taranoğlu, bu süre zarfında önce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı yapmış, daha sonra da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun danışmanlığı (2011-2015) görevinde bulunmuştur. Bu görevi ifa ederken Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de üstlenen Taranoğlu 24 /08/ 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 3 ‘lü Kararname ile Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosuna atanarak tekrar kamu hizmetine dönmüştür.

Ekonomi Bakanlığı'nda bir süre görev yapan Taranoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevlendirilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıllık görevi sonrasında, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazeteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir."

FOTOĞRAFLARI DA VARDI

Taranoğlu’nun kişisel internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve yüksek yargı organlarının başkanları ve bakanlar ile fotoğrafları yer alıyordu.