Hüseyin Baş, BTP genel başkanlığına yeniden seçildi
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 8. Olağan Büyük Kongresi'ne tek aday olarak giren Hüseyin Baş, 1358 delegeden, kongreye katılan 1171'inin tamamının oyunu aldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığına, Hüseyin Baş yeniden seçildi.
Partililer ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı BTP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.
EKONOMİ VURGUSU
Divan heyetinin seçiminin ardından konuşan Genel Başkan Baş, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olmasını eleştirerek, ev kiraları ve ürünlerin fiyatlarının sürekli artmasının ekonominin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını savundu.
Ülkede tarımın bitme noktasına geldiğini öne süren Baş, "Buğdayı ithal eder hale geldik. Bağımsız Türkiye Partisi olarak çiftçimin ektiği ürünün, alım garantisiyle alımını yapacağım. Bunu dediğim zaman da o neoliberaller inanmıyor. Sen köprüye geçiş garantisi veriyorsun, müteahhidin geçiş garantisi oluyor ama çiftçinin alım garantisi ne hikmetse olmuyor. Sen müteahhidi bırak da çiftçinin ürününü al." dedi.
"BUĞDAYI İTHAL EDER HALE GELDİK"
Divan heyetinin seçiminin ardından konuşan Genel Başkan Baş, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olmasını eleştirerek, ev kiraları ve ürünlerin fiyatlarının sürekli artmasının ekonominin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını savundu.
Ülkede tarımın bitme noktasına geldiğini öne süren Baş, "Buğdayı ithal eder hale geldik. Bağımsız Türkiye Partisi olarak çiftçimin ektiği ürünün, alım garantisiyle alımını yapacağım. Bunu dediğim zaman da o neoliberaller inanmıyor. Sen köprüye geçiş garantisi veriyorsun, müteahhidin geçiş garantisi oluyor ama çiftçinin alım garantisi ne hikmetse olmuyor. Sen müteahhidi bırak da çiftçinin ürününü al." dedi.
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