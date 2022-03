BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye fiili olarak savaşın içinde olmaya zorlanacak

08 Mart 2022 Salı, 16:09

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, KRT TV’de Seçil Özer’in sunduğu 'Referans' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baş programda yaptığı açıklamada, “Savaş insani bir durum değil. Rusya halkının bir isteği değil bu savaş, Ukrayna halkının da bir isteği değil bu savaş. Bu savaşta bir tarafın ABD ve Batı olduğu konuşulur, ABD halkının da istediği bir şey değil bu savaş. Türkiye bugün savaşta tarafsız ama yarın taraf olmaya zorlanacağı konuşuluyor, Türk halkının da isteği değil bu savaş. Bu savaşın kaybedeni insanlık oluyor, kazananı da günün sonunda müteahhitler olacak” dedi.



Baş, programda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Benim kanaatim Türkiye’nin bu savaşta asla bir taraf olmaması gerektiğidir. Sonuç olarak biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve burada bir gerginliğin oluşmasını istemeyiz. Kanı durdurmak için aracı olabiliriz ama arada kalmamaya da dikkat etmek lazım. Hükümet şu ana kadar doğru ve olumlu bir politika yürütüyor son 10 günlük süreçte. Umarım bunu bozmazlar ama keşke Suriye’de de Irak’ta da Libya’da da aynı politikayı yürütseydik. Bunu da söylemeden edemiyorum. Ortadoğu’da bu noktada başarısız olduk ve yanlış yaptık. ‘Biz NATO üyesiyiz Irak’a girildi biz de mecburen girdik’ ama sen NATO üyesiyken Kıbrıs’a girerken NATO seninle girmedi. NATO üyesiyiz diye NATO’nun girdiği her yere atlamak zorunda değiliz.

“TÜRKİYE FİİLİ OLARAK SAVAŞIN İÇİNDE OLMAYA ZORLANACAK”

Hükümet burada zorlanacaktır, inşallah duruşunu bozmaz. Çünkü gerginleşen ortamda batı ve ABD bizi Ukrayna’dan taraf olmaya ve orada fiili anlamda işin içinde olmaya zorlayacaktır. Rusya da yine bizi kendi yanında ve fiili anlamda işin içinde olmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla burada tarafsızlığı sergileyip, İnönü’nün ikinci dünya savaşındaki tutumundan ders alıp bu pozisyonu aynı şekilde devam ettirmeye çalışmak bizim için en doğru çıkarımdır.

“TARIM PAHALI DA OLSA İÇERİDE YAPILMAK ZORUNDA, ÇİFTÇİ DESTEKLENMEK ZORUNDA”

Bugün bizim ayçiçek yağını ithal eden ülke olmamız çok acı bir durum, buğday ithal eden bir ülke olmamız çok acı bir durum. Tarlalarımız yerinde duruyor da çiftçilerimize ne oldu, ne yapıldı bu insanlara. Yanlış hatırlamıyorsam 2021’in mart ayında kendi çiftçimizden 2 bin 200 liraya aldığımız buğdayı en son ihalede Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin 500 liraya yurt dışından ithal etti. Biz bir tarım ülkesiydik ama bizim tarım kesimimiz bitirildi. Bugün Merkez Bankası döviz rezervleri ekside ama tarım ürünü ithal ederek elinizdeki dövizi yine yurt dışına çıkarıyorsunuz. Bunu siz ucuza alsanız bile normalde tarımı ithal etmemeniz gerekiyor. Tarım pahalı da olsa içeride yapılmak zorunda, çiftçimiz desteklenmek zorunda.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN TABANI BTP’Yİ ARALARINDA GÖRMEK İSTİYOR”

Millet İttifakı’nın tabanı bizim bu ittifakın içinde olmamızı istediğini her fırsatta bize iletiyor. Cumhur İttifakı’nın şu anki konjonktürel pozisyonu benim tasvip ettiğim ve doğru bulduğum bir pozisyon değil. Siyasal çalışmaları doğru değil, dolayısıyla kendimi yakın hissetmiyorum. Millet İttifakı’nın tabanından bu tür sesler alıyoruz. Belli düzeyde görüşmeler de oluyor. Bu görüşmeler genel başkanlar düzeyinde de oluyor, başka düzeylerde de oluyor ama resmi anlamda bir görüşme yapmadık. Biz BTP olarak 21 yıldan beri her seçime girmeye hak kazanmış, her seçimde hazır olmuş bir partiyiz ve bugün de hazırız.”