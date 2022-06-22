Hüseyin Başaran kimdir? Başaran Holding ne iş yapar?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:16

1958 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Hüseyin Başaran, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren, Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bir dönem Karadeniz ekibi Trabzonspor'da yöneticilikte yapan Hüseyin Başaran, Beril Başaran ile evlidir. Çiftin Mina Başaran ve Can Başaran isimli 2 çocuğu vardır.





BAŞARAN HOLDİNG

25 yıldan bu yana faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding, ilk olarak fındık ticareti ile işe başlamış, Başaran Entegre kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisi olmuştu. Günümüzde Gıda’nın yanı sıra yatçılık, finans, inşaat, turizm, havacılık, çimento ve enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığı'nda; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmişti.



Başaran, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımına başladığı Mina Towers’ta ev almak için para yatıran yüzlerce kişiyi mağdur etmişti. İran’da uçak kazasında ölen kızı Mina’nın adını verdiği altı bloktan oluşan 1500 konut ile 95 dükkânın yer aldığı proje için 2013 yılında Fikirtepe’deki arsa sahipleri ile sözleşme imzalayan Başaran, daire ve dükkânları 2018 yılında teslim edeceğini açıklamıştı. Teslim tarihinde inşaatı tamamlayamayan Başaran Holding, üç kuleyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim etmek zorunda kaldı. Geri kalan üç kuleden ancak birisini tamamlayan Başaran, diğer iki kuledeki inşaatları sürüyor.

HÜSEYİN BAŞARAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Bahreyn merkezli altı banka, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında olduğu 5 Türk tarafından 500 milyon dolar dolandırıldıklarını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Dosyanın, bugün Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da çantasında olduğu öğrenildi.

Şikayetçi altı banka Başaran Holding'le ilgili şu suçlamaları yaptı:

"Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Örgüte Üye Olma", "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama."

MİNA BAŞARAN'IN ÖLÜMÜ

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın 7 arakadaşı ve 3 mürettebatın da aralarında bulunduğu Başaran Holding’e ait uçak 11 Mart 2018 tarihinde İran'da düşmüştü. Bekarlığa veda için arkadaşlarıyla Dubai'ye giden Mina Başaran ve arkadaşlarının içerisinde bulundukları özel jet dönüş yolunda İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 8 yolcu, 2 pilot ve 1 hostes yaşamını yitirmişti.



