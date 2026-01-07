Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Hüseyin Çakırtaş kimdir? Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Çakırtaş hangi görevlerde bulundu?
HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ KİMDİR?
01 Haziran 1977 tarihinde Sivas’ın Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
Eğitim Hayatı
1995 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.
2018 yılında, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.
Meslek Hayatı
03.09.2014 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atandı.
28.06.2015 tarihli Encümen Kararı ile aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
21.06.2017 tarihli kararname ile Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine atandı.