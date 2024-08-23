Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si kadın, 2’si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:25
Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı
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Çamyolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Bu neticede çıkan kavgada B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.


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