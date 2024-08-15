Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:47
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
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Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 10.00 itibarıyla 3 ilçede denize girmek bugün de yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, denize girilmesine müsaade etmiyor.


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