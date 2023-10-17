Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 ağır yaralı!
Kocasinan'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 6002'nci Cadde'de bıçaklı kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; S.Y. (46) ve A.T. (44) ile yabancı uyruklu Alıreza P. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
AĞIR YARALANDI!
Kavgada, Alıreza P., bıçakla göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Alıreza P., adrese gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavganın şüphelileri S.Y. ve A.T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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